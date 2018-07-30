Число пострадавших от торговли людьми растет, несмотря на усилия международного сообщества по противостоянию этой угрозе. Об этом сообщили на брифинге, приуроченном ко Всемирному дню борьбы с трафикингом.

По данным Международной организации по миграции, сегодня в мире почти 40 миллионов жертв торговли людьми. 70 % из них женщины и дети. Для нашей страны борьба с этой глобальной проблемой - один из приоритетов деятельности на международной арене. Еще в середине 2000-х официальный Минск начал активно привлекать внимание мирового сообщества к этой проблеме.

В последние годы Беларусь работает над улучшением координации действий по борьбе с торговлей людьми между государствами планеты. Кстати, Всемирный день борьбы с трафикингом - его отмечают сегодня - был учрежден и благодаря усилиям нашей страны.

Проблема торговли людьми существует во всех странах независимо от уровня развития государства, подчеркивают эксперты. По данным МВД, в нашей стране в этом году жертвами стали 68 человек. В июле на территории Беларуси и Израиля прошла совместная спецоперация по задержанию семи граждан, причастных к организации секс-бизнеса.

Сейчас пострадавшие девушки находятся в Израиле, им обеспечена защита. В МВД также подчеркивают, что в последнее время жертвами трафикинга все чаще становятся и мужчины. Здесь, правда, речь идет не о сексуальной, а о трудовой эксплуатации. Например, при выезде за рубеж на заработки.