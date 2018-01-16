Четыре юбилея отмечают в стране

15 Января 2018 21:35

Ровно 80 лет назад на административной карте БССР появились Витебская, Гомельская, Минская и Могилевская области. Самые масштабные мероприятия сегодня проходят в центре страны. Регион, где производят четверть всей агропромышленной продукции. Область, которая на слуху у профессионалов и обывателей благодаря соли земли - калийным удобрениям - и самым большим самосвалам в мире! Минская область - это лидер по региональному ВВП в стране, каждый третий квадратный метр жилья в стране, а товары, произведенные именно в центральном регионе, пользуются спросом в 140 странах мира.

Рассказывает Антонина Станкевич.

Николай Лашук даже не совсем ровесник центрального региона. Мужчина старше на целых 12 лет. Но его личная история всегда шла параллельно с историей Минской области. В свои 92 мужчина с гордостью показывает здания, которые возводил собственными руками в начале 70-х. В Червене на улице Минской одновременно построили строительный лицей и квадратные метры для молодых специалистов. А дальше - больше: больница, кинотеатр, средняя школа и детский дом-интернат.

Сотни и тысячи домов, детских садов и школ, больниц, ферм и предприятий - всего и не перечесть - построили за это время в центральном регионе. Дважды орденоносная, награжденная множеством грамот и дипломов, сегодня Минская область без преувеличения - ведущий регион в стране.

На этих фотографиях из аграрного края в индустриальный регион, от калийных удобрений до БелАЗа.

Но не только калийными удобрениями и БелАЗами знаменита Минская область.

На торгово-экономическом глобусе почти не осталось мест, где бы не продавались товары из центрального региона.

Например, в 2017 году масло из Борисова пришлось по вкусу в Турции, а сухое молоко из Слуцка - в Китае.

Четверть от общереспубликанского каравая - заслуга хлеборобов Минской области.

А еще столичный район - номер один в стране по производству молока, овощей, картофеля и мяса. Впервые собран небывалый урожай сахарной свеклы.

В день рождения не только получают подарки, но и дарят их. За выдающиеся заслуги звание "Почетный гражданин Минской области" получили шесть человек. Тракторист, художник, композитор, инженер, руководитель - каждый внес свой вклад в историю центрального района.

Олимпийская чемпионка Антонина Кошель и сегодня не без гордости говорит о своей малой родине - Смолевичах. Именно там маленькая девочка начала путь в мир большого спорта.

Вообще слова "день рождения" и "юбилей" в 2018 будут звучать в Минской области довольно часто. Например, Солигорску - 60, Жодино исполнится 55 лет, а заводу-гиганту, которому этот город обязан своим появлением, - 70 лет. И в этом же юбилейном году в центральном районе появится еще один промышленный город-символ: свою работу начнут первые предприятия в индустриальном парке "Великий камень".