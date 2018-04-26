Чернобыль 32 года спустя: свидетели и участники событий собрались на улице Игнатенко

26 Апреля 2018 15:03

В 32-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС свидетели и участники тех событий собрались на улице Игнатенко: здесь увековечена память людей, которые первыми приняли удар на себя. Это персонал станции и пожарные, их еще называют "шеренгой № 1" - Виктор Кибенок, Владимир Правик, Николай Титенок, Владимир Тишура, Николай Ващук и Василий Игнатенко. Память героев почтили минутой молчания.

Геннадий Новиков, председатель ветеранской организации МЧС Беларуси: "Для меня этот день - это день памяти о тех событиях, которые произошли 32 года назад. Прошло столько лет, но они не стираются из памяти, как и лица моих коллег и товарищей, с которыми мы организовывали тушение пожаров в зонах отчуждения в Брагинском, Наровлянском, Хойникском районах Гомельской области".

Александр Худолеев, первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Мы чтим память тех, кто сегодня не с нами, мы очень благодарны тем, кто сегодня в строю. Уже выросло новое поколение наших работников, работников органов, подразделений по ЧС, той молодежи, которая сегодня принимала участие в этом митинге, мы уверены, что и сегодня люди достойны традиций наших предыдущих поколений и готовы к выполнению любой задачи, поставленной Президентом и правительством".

Чернобыльская трагедия изменила судьбы многих белорусов. От последствий аварии пострадали около 2 миллионов человек, а радиоактивному загрязнению подверглись территории, где сейчас около полутора миллиона жителей. Государство выделяет средства на создание достойных условий их жизни.