Общество
29 Декабря 2017 21:25
Культурная хроника 2017-ого года
В преддверии праздников подводим итоги и мы, вспоминая, чем запомнился белорусам 2017-й. Сегодня пролистаем культурную хронику - новости, которые уже стали нашим видеоархивом и историей страны. 500-летие белорусского книгопечатания, переезд "Сватов" в Беларусь и подготовка предстоящего детского "Евровидения" в Минске – лишь несколько ярких моментов сезона. Культурные события и персоналии – в обзоре Татьяны Король (видео).
Другие новости
30.12.2017 15:32 / Общество Эксклюзивный разговор с Дедом Морозом в Беловежской пуще
30.12.2017 15:20 / Общество Предновогодняя атмосфера в столице
30.12.2017 12:07 / Общество Жительница Витебска собрала коллекцию антикварных новогодних игрушек
30.12.2017 12:01 / Общество Зима продолжает удивлять белорусов климатическими аномалиями
30.12.2017 10:00 / Общество Поздравление с Новым годом и Рождеством от Председателя Белтелерадиокомпании
30.12.2017 09:12 / Общество Сегодня с 9-ти часов утра по традиции работают прямые телефонные линии
30.12.2017 09:10 / Общество Воздушные рубежи Беларуси под зорким оком зенитчиков
30.12.2017 09:02 / Общество Завтра смотрите новогодний "Главный эфир"
29.12.2017 21:40 / Общество Пра надвор'е
29.12.2017 21:32 / Общество "Евроопт" открыл 500-й торговый объект в стране
29.12.2017 21:28 / Общество В Беларуси повышается минимальная заработная плата
29.12.2017 21:21 / Общество Обмен пленными и задержанными в Донбассе получил высокое одобрение со стороны ООН
29.12.2017 21:16 / Общество В новогоднюю ночь зрителей ожидает парад премьер
29.12.2017 21:12 / Общество Новогодний "Главный эфир" предстанет в совершенно новом амплуа
29.12.2017 19:07 / Общество Стоимость квадратного метра с господдержкой в Беларуси сравнялась со среднемесячной зарплатой
29.12.2017 19:01 / Общество Акция "Наши дети" продолжает марафон по Беларуси
29.12.2017 18:01 / Общество Минчане выбирают новогодние подарки
29.12.2017 17:06 / Общество В Лоеве сегодня открыли детский дом семейного типа