Главная>>Общество>>Культурная хроника 2017-ого года
Общество
RSS
Культурная хроника 2017-ого года
Скачать Поделиться

29 Декабря 2017 21:25

Культурная хроника 2017-ого года

В преддверии праздников подводим итоги и мы, вспоминая, чем запомнился белорусам 2017-й. Сегодня пролистаем культурную хронику - новости, которые уже стали нашим видеоархивом и историей страны. 500-летие белорусского книгопечатания, переезд "Сватов" в Беларусь и подготовка предстоящего детского "Евровидения" в Минске – лишь несколько ярких моментов сезона. Культурные события и персоналии – в обзоре Татьяны Король (видео).

  

Теги: Итоги 2017

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 29.12.2017 21:40 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =