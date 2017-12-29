Культурная хроника 2017-ого года

29 Декабря 2017 21:25

В преддверии праздников подводим итоги и мы, вспоминая, чем запомнился белорусам 2017-й. Сегодня пролистаем культурную хронику - новости, которые уже стали нашим видеоархивом и историей страны. 500-летие белорусского книгопечатания, переезд "Сватов" в Беларусь и подготовка предстоящего детского "Евровидения" в Минске – лишь несколько ярких моментов сезона. Культурные события и персоналии – в обзоре Татьяны Король (видео).