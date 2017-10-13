Чем закончились в столице балконные рейды?

13 Октября 2017 15:20

Когда дополнительные квадратные метры превращаются в угрозу? В столице завершила свою работу специальная комиссии, которая проверила состояние балконов в жилых домах.

Напомним, она была создана после случая в июле - на улицы Толбухина обрушилась конструкция на третьем этаже жилого дома. В результате еще 150 балконов признали аварийными, на их ремонт выделили дополнительные средства. Как уберечься от обрушений, куда сообщать об опасности? Антонина Станкевич продолжит тему.

Ирина Макаревич ждала капремонта в своем доме с надеждой. На неудовлетворительное состояние балкона обратила внимание давно - коммунальники пообещали, что во время реновации все будет сделано. Капремонт начался несколько недель назад, подъезд восстановили и даже переместились в соседний. А с балконом у хозяйки до этого времени больше вопросов, чем ответов.

Коммунальщики признают: назвать их работу основательной в этом случае нельзя. Правда, щель, на которую жаловалась женщина, оставят в неизменном виде - она нужна для того, чтобы с поверхности балкона стекала вода. А вот пол отремонтируют еще раз.

Летом неприятная история с балконами как раз произошла на улице Толбухина. Сразу две семьи потеряли по квадратному метру полезной площади. Несмотря на то, что в 2009 году в этом доме прошел капремонт, аварийные конструкции почему-то не привели в порядок.

Наибольшее число аварийных балконов обнаружили в Партизанском районе из-за солидного возраста жилфонда. Сейчас дома, где ведутся работы, легко узнать по строительным приспособлениям. Таким образом здесь ликвидируют проблему с ненадежными конструкциями.

Балконные рейды проводят дважды в год - весной и осенью. К 2020, в том числе и во время капитального ремонта, в столице отремонтируют 5 тысяч таких конструкций.

Сообщить об аварийном состоянии балкона можно в службу 115. Если есть определенные подозрения о ненадежности конструкции, специалисты советуют убрать с таких балконов крупногабаритные вещи.