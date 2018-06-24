Чем кормят в студенческой столовой

В декабре прошлого года, после ряда жалоб, Глава государства поручил разобраться с ситуацией в вузовских столовых. Интересовали соблюдение санэпидемнорм, правильное использование кассовых аппаратов и ценовая ситуация. Например, почему в одном университете отобедать можно за 1 рубль 75 копеек, а в другом не хватит и 5 рублей?

Мониторинг госкомитета подтвердил - нарушения есть. 8 ректоров были привлечены к дисциплинарной ответственности. Впрочем, одной проверкой не обошлись. Так что скрывается за дверями закрытых для посетителей цехов? И обед за рубль 75 - реальность ли? Наш корреспондент Анастасия Бенедисюк провела свою ревизию.

Вот говорят же, хозяйка на кухне должна быть одна и надзор за ее кулинарными танцами - не приемлем. Но что если тень... то ли от снятой крышки, то ли от кастрюли, наполовину пустой, падает и на твои владения?! Тогда, уверена Ирина Латоголец, нужно сделать исключение.

Она начинала технологом детского питания, спустя 40 лет - заведующая производством в студенческой столовой БГУ. В ее подчинении - десятки человек. На кухне - тотальный контроль. Их задача - не просто накормить, а сделать рацион студента полезным и энергетически ценным. При стандартной учебной нагрузке необходимая суточная норма для 18-летнего - почти 2500 килокалорий. Это при четырехразовом питании. На комплексный обед приходится до 40 %. Получается, чуть больше 600 килокалорий.

Галина Вежель, заведующая сектором управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров КГК: "На сегодняшний день вот здесь калорийность превышает 600 килокалорий. Здесь будет и салат со свеклы, и суп, и котлета - биточек куриный, гарнир у нас - каша пшенная, хлеб и напиток. Мы считаем, что это полноценный обед, который студент может купить и удовлетворить свои потребности".

И такой обед обойдется всего в 1,75 рубля. Приравнять к этой сумме комплекс из первого, второго и компота, но, не потеряв при этом калорий, поручил еще в декабре Президент. Тогда за пример Александр Лукашенко призвал взять ценовую ситуацию БНТУ. В апреле Комитет госконтроля провел мониторинг по организации питания в каждом вузе. Итог - направили 43 рекомендации. Были и куда более жесткие меры: уволены 9 работников общепита, 88 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе и 8 ректоров вузов.

Елена Масурновская, начальник управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров Комитета государственного контроля: "Повсеместно нарушались формы и правила, порядок ведения кассовых операций не соблюдался, использовали весоизмерительное оборудование с нарушениями, полноценные и комплексные обеды, которые предлагались студентам, были обеспечены не за счет качества, а за счет уменьшения порции блюд. Если рекомендуется 75-100 грамм мясного или рыбного блюда, то предлагались 50 грамм".

Собственно именно по этой причине, к примеру, в Витебском медицинском университете студенты не покупали бюджетные комплексные обеды - в них попросту не докладывали мясо. А те, которые стоили сверх минимума, с начала года и вовсе (за счет увеличения отпускных цен поставщиками, торговых надбавок и наценок объектов общепита) выросли до 30 %.

После мониторинга в меде отказались от работы с посредниками. Уже заменили часть устаревшего оборудования, закупают технику, чтобы готовить горячие блюда в буфетах общежитий, готовятся к открытию нового кафе.

Виктория Федорович, студентка Витебского государственного медицинского университета: "Питание должно быть максимально сбалансированным, должно быть и калорийным, и правильным. Много салатов, которые и с мясом, и без мяса. Есть первые блюда. Это супы, это борщи, щи различные, рассольники бывают. Второе, каши, котлеты мясные, очень много чего, компоты. Соков много. Все, что нужно для счастья есть".

Де юре - во всех вузах руководителями сформированы группы во главе с проректорами - это и студенты, и преподаватели - вместе они ежедневно будут контролировать работу столовых.

Снова Минск. Общежитие БГУ. 20 лет Михаил Черепенников работает в вузе; и все это время обед… со студентами. На его подносе - пример калорийной нормы: сытно и вкусно может быть еще и бюджетным - кассовый чек в доказательство.

Михаил Черепенников, проректор БГУ: "У нас не было проблем с ценообразованием в университете, потому что всегда велся мониторинг рынка. Наш общепит четко понимает, что собственно возможное получение прибыли связано только с тем, что ты как можно дешевле покупаешь исходную продукцию и делаешь. Сегодня здесь дешевле молочный сегмент - сегодня здесь возьмем, естественно, что работать с прямым поставщиком оказывается эффективнее. Плюс система скидок. Это то, что позволяет попадать в дешевый сегмент".

Вот предположим, средний чек за обед в студенческой столовой - 4 рубля (это, правда, далеко не предел по стране), в месяц возьмем 20 учебных дней. Получается, 80 рублей проедаем.

Это примерно размер средней стипендии при успеваемости от 8 балов. Любой вопрос после таких подсчетов - риторический!

Берем рубль 75. Те же условия. Получаем 34 рубля. Здесь уже и на кино, и на домино останется. За аппетитами - и не студентов - следить теперь будет МАРТ. В августе в силу вступит указ №199. По нему именно за этим ведомством будет закреплено право устанавливать торговые наценки и надбавки при организации питания студентов.

Правда, замечаний к завышенным ценам у Комитета госконтроля конкретно к столовым БГУ не было, чего не скажешь о соблюдении санэпидемнорм.

Галина Вежель, заведующая сектором управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров КГК: "Руководство университета очень строго подошло к этому делу, по результатам было уволено 4 человека. Не продлены контракты с двумя заведующими производством, и даже с руководителем комбината общественного питания. Поэтому на сегодняшний день к ним никаких претензий нет".

Еда по ГОСТу и чтоб выгодно на студенческую стипендию. Знаменитые рубль 74 теперь во всех студенческих столовых - Госконтроль гарантирует. Правда, со звоном монет, работы прибавилось и на кухне.

За доступным и калорийным обедом уже выстроилась очередь. И не только из студентов и преподавателей. Например, эти ребята, в университет, наверняка, пойдут лет через 10, были и те, кто давно получил диплом.

Чтобы в одну минуту от такого потока желающих отобедать конвейер не остановился, в горячем цеху продолжает кипеть работа. С 9 до 17 - и так 5 дней в неделю.

Ирина Латыголец, заведующий производством РУП "КОП БГУ": "Готовый вид нашей продукции отпускается на раздачу нашим клиентам последовательно! Мы видим, контролируем на раздаче, как проходят наши клиенты, как реализуется наша продукция, и мы периодически свеженькую, горяченькую прямо с нашего жарочного шкафа подаем на раздачу".

Тем временем в обеденном зале филе в сыре ждут юные футболисты. Почти 100 человек из пионерского лагеря в летние месяцы будут питаться в студенческой столовой. И здесь от технологической карты - тоже ни шаг в сторону.

После первых проверок в поисках идеального рецепта (чтоб и цена, и ингредиенты нужного качества - в общем, и вкус, и цвет) Комитет госконтроля за круглым столом собрал все заинтересованные стороны. Многое вузы замечания учли - показал повторный мониторинг в мае. Часть столовых на лето закроют на ремонт.

Елена Масурновская, начальник управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров Комитета государственного: "Однако не все руководители восприняли всерьез предупреждение о персональной ответственности за невыполнение поручения Главы государства и отсутствие должного контроля за организацией и качеством питания. Кое-где все еще не соблюдалась технология приготовления пищи, использовались продукты с истекшими сроками годности, сырье закупалось через посредников. Например, в одном из гродненских вузов мясо от производителя до столовой проходило через три коммерческих структуры".

Понятно, проверки в столовых не начались с поручения Главы государства, и не закончатся выходом в эфир этого сюжета. Это целенаправленная работа, которую не иначе как партнерскими отношениями (между проверяющими и предоставляющими вкусные услуги) не назовешь. В результате заинтересованы обе стороны. Ну, только если это не БГТУ или Брестский госуниверситет имени Пушкина… Ректоры этих вузов к дисциплинарной ответственности привлечены повторно.

Тот случай, когда кастрюля, наполовину пустая… может бросить тень на всю кухню. В том числе и образовательную.