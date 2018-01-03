Чего ждут от нового сезона белорусские полярники

2 Января 2018 21:28

В эти дни идет активное развертывание программ и приборной базы для научных исследований. Чего ждут от нового сезона белорусские путешественники, расскажет Александр Смирнов.

Подготовка к далекому и опасному путешествию начинается задолго до официального старта экспедиции. Каждая мелочь буквально на вес золота. Оборудование, питание, даже упаковка - все должно быть сделано безукоризненно.

Артур Ивашко, мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов 10-й белорусской антарктической экспедиции: "Самое важное - это у нас продукты, которые идут в стеклянной таре. Стеклянную тару мы упаковываем в специальные материалы, чтобы не было возможности прикосновения стекла к стеклу. Мы грузим и вертолетом, и погрузчиками. Коробки могут упасть, побиться, поэтому все должно быть плотно упаковано".

В команде путешественников каждый мастер на все руки. Это не удивительно, поскольку сейчас задача номер один - продолжение строительства белорусской полярной станции. Ранее был возведен первый объект, а в текущем сезоне планируется завершить установку второго модуля. Это будет восьмисекционный комплекс, который включает служебные, жилые, лабораторные и санитарно-технические помещения.

Алексей Захватов, инженер-механик 10-й белорусской антарктической экспедиции: "Ты должен быть довольно серьезным специалистом не только в своей деятельности, но и в обширных кругах. Я скажу так, что когда оказываешься в Антарктиде, то это как будто бы другой мир. Это совсем другие условия жизни. Там нет политики, там есть плечо товарища и поддержка близких. В то же время, если ты оказываешься на станции других стран, к тебе всегда дружеское отношение, всегда взаимопонимание".

Параллельно с техническими задачами выполняется полное развертывание программ и приборной базы для научных исследований. Изучение животного мира Антарктиды (проще говоря, биология) - пожалуй, самое перспективное с практической точки зрения направление.

Алексей Гайдашов, замначальника Республиканского центра полярных исследований, начальник 10-й белорусской антарктической экспедиции: "На десятки тысяч квадратных километров одна единица. И каждая новая точка - это вклад не просто в науку, это практический вклад в данные, которые обрабатываются Всемирной метеорологической организацией, и на основе их делаются как локальные, так и глобальные прогнозы".

Белорусские исследователи вплотную занимаются исследованием так называемой биоты Антарктиды. Мхи и лишайники могут рассказать не только тысячелетнюю историю планеты (как менялся климат), но и раскрыть тайны, как работают механизмы природы, в том числе выживания организмов в экстремальных условиях. Многие данные уже используются в экологии, медицине и фармакологии.

Владимир Курченко, заведующий НИЛ прикладных проблем биохимии БГУ: "Меланины - это один из возможных биополимеров, которые защищают от действия ультрафиолета, от появления активных форм кислорода. И вот эти пигменты могут стать предметом исследований последующего использования в медицине, в качестве радиопротекторов, потому что меланиновые пигменты эффективно поглощают не только в ультрафиолетовом спектре, но и поглощают рентгеновское облучение электромагнитных волн".

Поездку в Антарктику неспроста сравнивают с полетом в космос. Условия практически идентичные. Однако другими категориями полярная наука не меряется. Это стратегия, работающая на будущее.

Одна из новелл этого сезона - регулярная передача в Минск срочной метеорологической информации из Антарктиды. Данные будут поступать в национальную гидрометеослужбу для обработки. Это наверняка поможет уточнить прогнозирование природных процессов. Таким образом наука станет еще ближе.