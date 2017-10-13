13 Октября 2017 13:00

Несколько минут назад на сайте Белтелерадиокомпании завершилась онлайн-конференция. Чего ждать от новой редакции Жилищного кодекса? И насколько прозрачными будут тарифы? На вопросы ответил председатель правления Ассоциации собственников недвижимости Евгений Кислый. Подробности на сайте tvr.by, на YouTube-канале Агентства теленовостей и в соцсетях.