Чайный сервиз в подарок на свадьбу британского принца подготовили минчане

13 Апреля 2018 15:35

Time for tea как подарок к королевскому двору. По случаю свадьбы британского принца Гарри особый презент подготовили минчане. Расписали для будущей королевской семьи чайный сервиз. Каждый участник отразил персональные пожелания и иллюстрации с белорусским колоритом.

Лучшие и самые яркие чашки чайного сервиза отправились из Минска почтовой посылкой напрямую в Букингемский дворец.