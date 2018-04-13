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Чайный сервиз в подарок на свадьбу британского принца подготовили минчане
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13 Апреля 2018 15:35

Чайный сервиз в подарок на свадьбу британского принца подготовили минчане

Time for tea как подарок к королевскому двору. По случаю свадьбы британского принца Гарри особый презент подготовили минчане. Расписали для будущей королевской семьи чайный сервиз. Каждый участник отразил персональные пожелания и иллюстрации с белорусским колоритом.

Лучшие и самые яркие чашки чайного сервиза отправились из Минска почтовой посылкой напрямую в Букингемский дворец.

  

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