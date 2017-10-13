Cегодня в столице чествовали ветеранов войны и труда

11 Октября 2017 18:06

Сегодня же в столице чествовали ветеранов войны и труда. "Победители времени" - они ведут активную насыщенную жизнь. Награды получили 20 участников - те, кто еще работают, участвуют в общественных инициативах, делятся своим опытом и знаниями с молодыми людьми. Это писатели, преподаватели, врачи, художники, военные, которым больше 85-ти лет.

В столице сегодня проживают более 200 тысяч пожилых людей. В последнее время они все более активно занимаются спортом, осваивают компьютер и Интернет.