БЖД встретила двухмиллионного пассажира

20 Декабря 2017 21:12

Пассажиров Минского железнодорожного вокзала сегодня провожали и встречали под звуки симфонического оркестра. Поводом послужила круглая дата: Белорусской железной дороге - 155!

Как отметили специалисты, за последние годы значительно восстановился подвижной состав, средняя скорость поездов выросла до 86 километров, а местами и до 120 километров в час. В этом году услугами железной дороги воспользовались почти 80 миллионов пассажиров.

Сегодня же чествовали и двухмиллионного пассажира, купившего билет через Интернет. Обладателем счастливого билета стал минчанин Илья Кашпур. Удачу молодому человеку принес рейс по маршруту Минск - Брест - Варшава. Представители железной дороги вручили пассажиру сертификат, который позволит пользоваться VIP-залом ожидания в течение года. Кстати, каждый шестой железнодорожный билет белорусы покупают через Интернет.