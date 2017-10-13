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13 Октября 2017 15:40

Бывший топ-менеджер Беларусбанка приговорен к 8 годам лишения свободы

8 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима и штраф 500 базовых величин. В суде Московского района огласили приговор экс-топ-менеджеру Беларусбанка Анатолию Боговику. Его обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса - превышение служебных полномочий и получение взятки.

  

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