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Брестскому областному роддому – 70!
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15 Октября 2017 15:07

Брестскому областному роддому – 70!

Это старейшее медучреждение города. За последние пять лет здесь наблюдается настоящий бэби-бум. Ежегодно на свет появляется около шести тысяч малышей. Брестский роддом сегодня - это перинатальный центр третьего уровня, где успешно работают 18 отделений для выявления патологий на ранней стадии беременности, лечения и выхаживания малышей с массой тела ниже тысячи граммов.

Коллектив Брестского роддома - это свыше 700 человек. Впервые в этом году здесь появился и штатный психотерапевт. В областном роддоме одними из первых в стране внедрили эндоскопические методы проведения операций, что является шагом навстречу эстетической хирургии. 

  

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