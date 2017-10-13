Брестскому областному роддому – 70!

15 Октября 2017 15:07

Это старейшее медучреждение города. За последние пять лет здесь наблюдается настоящий бэби-бум. Ежегодно на свет появляется около шести тысяч малышей. Брестский роддом сегодня - это перинатальный центр третьего уровня, где успешно работают 18 отделений для выявления патологий на ранней стадии беременности, лечения и выхаживания малышей с массой тела ниже тысячи граммов.

Коллектив Брестского роддома - это свыше 700 человек. Впервые в этом году здесь появился и штатный психотерапевт. В областном роддоме одними из первых в стране внедрили эндоскопические методы проведения операций, что является шагом навстречу эстетической хирургии.