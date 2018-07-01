Брестская крепость ко Дню Независимости Беларуси открывает новую страницу жизни цитадели

В пороховом погребе крепости открыли армейский клуб. Он воссоздает обстановку культурного отдыха военных. Наталья Бордиловская продолжит.

Портреты вождей, карта молодой советской республики, тома Маркса – Энгельса - Ленина и популярные лозунги конца 30-х - начала 40-х. Армейский клуб воссоздает обстановку культурного отдыха 98-го отдельного противотанкового дивизиона буквально накануне войны. Впрочем, личное времяпрепровождение этих бойцов было характерно для любого красноармейца - киносеансы, концерты любимых артистов и обязательное посещение Ленинской комнаты, где знакомились с литературой по боевой и строевой подготовке, изучали воинскую присягу. Это с 1940. А с середины 19 века здесь хранили порох. Деревянные бочонки, ящики для зарядов и снарядов вмещали до 7 пудов (это 114 тонн) взрывчатки. Огненная начинка покинула военные погреба в годы Первой мировой.

Довоенный армейский клуб сохранил тоннели пороховых погребов. Здесь всегда температура не превышает плюс 8 градусов по Цельсию, а на стенах оседает конденсат, ведь тоннели предназначены для вентиляции. Именно эти обстоятельства наверняка в первые дни войны и спасли некоторых раненых военных и мирных жителей Брестской крепости. Укрывшись, люди имели хоть какой-то запас воздуха и влаги.

Капли воды, оседавшие на стенах, - то, чем утоляли жажду люди, успевшие укрыться в погребе. Спасаясь, они были блокированы - в первый же день артиллерийский снаряд попал в здание и обрушил вход. Сегодня на месте тех событий диорама, воссоздающая мучения и одновременно стойкость людей. Об июньской трагедии 41-го и судьбе этого уголка стало известно со слов сына политрука Нестерчука,12-летнего Клима.

Хрестоматийная история Брестской крепости. Помимо армейского клуба в ближайшей перспективе здесь открытие экспозиции в полубашне юго-восточных казарм (барбакане). На следующий год в крепости отремонтируют Восточный форт.

Армейский клуб, как и весь мемориал, не существует статично. Здесь, как и в далекие годы, проходят праздничные концерты. Сюда на экскурсии приходит сегодняшняя молодежь, здесь местных ребят принимают в пионеры.