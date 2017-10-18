Бренд ІІ Евроигр активно презентуют на ХІХ Всемирном фестивале в Сочи

18 Октября 2017 07:19

В рамках выставки национальных достижений Youth Expo отдельная зона посвящена стартам, которые пройдут в Минске в июне 2019-го. На белорусском стенде участники и гости фестиваля могут примерить форму национальных белорусских команд и собрать пазл с изображением спортивных арен Минска. Также на стенде открыта специальная книга пожеланий.

Участникам фестиваля предлагают сделать рывок гирей весом в 16, 24 и 32 кг. Результат общего веса суммируется в течение всех дней. Таким образом будет установлен международный рекорд фестиваля.