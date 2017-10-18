Главная>>Общество>>Бренд ІІ Евроигр активно презентуют на ХІХ Всемирном фестивале в Сочи
Общество
RSS
Бренд ІІ Евроигр активно презентуют на ХІХ Всемирном фестивале в Сочи
Скачать Поделиться

18 Октября 2017 07:19

Бренд ІІ Евроигр активно презентуют на ХІХ Всемирном фестивале в Сочи

В рамках выставки национальных достижений Youth Expo отдельная зона посвящена стартам, которые пройдут в Минске в июне 2019-го. На белорусском стенде участники и гости фестиваля могут примерить форму национальных белорусских команд и собрать пазл с изображением спортивных арен Минска. Также на стенде открыта специальная книга пожеланий.

Участникам фестиваля предлагают сделать рывок гирей весом в 16, 24 и 32 кг. Результат общего веса суммируется в течение всех дней. Таким образом будет установлен международный рекорд фестиваля.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 18 октября Прагноз надвор'я на 18 кастрычніка 17.10.2017 15:31 / Общество Прогноз погоды на 18 октября

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =