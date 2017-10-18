Общество
18 Октября 2017 07:19
Бренд ІІ Евроигр активно презентуют на ХІХ Всемирном фестивале в Сочи
В рамках выставки национальных достижений Youth Expo отдельная зона посвящена стартам, которые пройдут в Минске в июне 2019-го. На белорусском стенде участники и гости фестиваля могут примерить форму национальных белорусских команд и собрать пазл с изображением спортивных арен Минска. Также на стенде открыта специальная книга пожеланий.
Участникам фестиваля предлагают сделать рывок гирей весом в 16, 24 и 32 кг. Результат общего веса суммируется в течение всех дней. Таким образом будет установлен международный рекорд фестиваля.
Другие новости
18.10.2017 07:26 / Общество В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства начнет работу прямая телефонная линия
18.10.2017 07:22 / Общество Зияд Самедзаде - гость программы "Актуальное интервью"
17.10.2017 19:10 / Общество 18 октября в Беларуси стартуют командно-штабные учения по реагированию на радиационные аварии
17.10.2017 19:04 / Общество Трудовые пенсии с 1 ноября повышаются
17.10.2017 19:01 / Общество Парадная форма белорусских олимпийцев в Пхенчхане будет с национальным колоритом
17.10.2017 18:04 / Общество Мастер-класс от молодежной организации спасателей-пожарных Минской области
17.10.2017 15:31 / Общество Прогноз погоды на 18 октября
17.10.2017 15:29 / Общество Бесплатный Wi-Fi тестируют в общественном транспорте Минска
17.10.2017 15:26 / Общество Более 40 тысяч человек прибудут в Минск во время проведения II Европейских игр
17.10.2017 15:23 / Общество В Минске продолжается месяц наведения порядка
17.10.2017 15:21 / Общество Обратиться к представителям власти напрямую
17.10.2017 15:19 / Общество Первый интерактивный городок для изучения правил дорожного движения
17.10.2017 15:06 / Общество Казахстан выбран председателем координационного совета по чрезвычайным ситуациям стран - членов ОДКБ
17.10.2017 15:00 / Общество В Сочи второй день Всемирного фестиваля молодежи и студентов
17.10.2017 12:10 / Общество Уникальный аппарат появился в РНПЦ онкологии
17.10.2017 12:07 / Общество БГУ на 21-ой строчке рейтинга лучших университетов стран Восточной Европы и Центральной Азии
17.10.2017 08:06 / Общество Ровно 75 лет назад фашисты уничтожили Брестское гетто
17.10.2017 07:11 / Общество "Круто, ты попал на YouTube" смотрите сегодня на "Беларусь 1"