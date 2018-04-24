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Ботанический сад приглашает на выставку суккулентных растений
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24 Апреля 2018 15:34

Ботанический сад приглашает на выставку суккулентных растений

Экзотическую весну можно встретить в Ботаническом саду. Здесь приглашают вдохновиться выставкой суккулентных растений. Это цветы, которые обычно растут в сухих тропических лесах и накапливают влагу в своих листьях и стеблях. В коллекции Ботанического сада более 800 видов из этого семейства. На экспозиции представлена пятая часть из фонда - разнообразные виды кактусов, алоэ, так называемые каменные розы эхеверии и даже живые камни.

Рядом с кактусами разместились цветы семейства бромелиевых, привезенные из Америки и Западной Африки. Увидеть экзотическую выставку можно до последних дней апреля.

  

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