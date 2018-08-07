Бондарь из Любани превращает стволы деревьев в предметы быта

Деревянные бочки, посуда и ложки. Бондарь из Любани Николай Козловский 15 лет превращает стволы деревьев в специальные предметы быта. На счету мастера сотни сделанных своими руками изделий. Главные инструменты - рубанки, топоры, верстаки. Материал для деревянной посуды подходит отборный - только здоровые деревья - преимущественно дубы, реже ольха. Чтобы вычесать руками бочку, Николаю Козловскому, необходимо несколько дней. В домодельных деревянных емкостях не один сезон можно хранить соленые огурцы, моченые яблоки и квашеную капусту.

Под руководством Николая Козловского работает в Любани и своя школа бондарства. Древнее ремесло мастер преподает школьникам. На занятия приходят преимущественно мальчики. Некоторые из них затем получают специализированную профессию и через годы возвращаются к этому ремеслу.