Поставить палатку, смастерить плот или дом на дереве. Большой скаутский городок разместился под Столбцами. Международный слет скаутов объединил школьников из 9 стран, в том числе из Грузии, Армении, Молдовы и России. Следопыты, так называют представителей юношеского движения, вместе учатся жить на природе и проходят своеобразные испытания.

Какие - узнала Александра Кавелич. Река Неман сегодня стала центром водных соревнований. Покорять стихию здесь учатся юные скауты. Миша Лацко сплавляется на байдарках впервые, однако уже ловко управляет миникораблем.

Преодолеть полосу препятствий, поставить палатку или смастерить плот. Только часть заданий, которые выполняют маленькие следопыты - так называют представителей скаутского движения. Школьники изучают природу в реальных полевых условиях. Игры, турниры и мастер-классы исключительно в формате оупен-эйр.

Самых активных следопытов на этой неделе объединил международный скаутский слет. Большая познавательная площадка разместилась под Столбцами. Скауты из 9 стран вместе живут в палаточном лагере. К дизайну лесного города каждая команда подошла творчески.

К международному фестивалю в этом году присоединились и представители Британии - в этой стране возникло скаутское движение.

Скауты обмениваются знаниями и знакомят друг друга с особенностями своей культуры. Вместе подхватывают и музыкальную волну.

В течение недели участники фестиваля отправляются в походы и узнают новые лайфхаки - советы, как жить в дикой природе. Тематические лагеря для жителей столицы и Минской области организовывают несколько раз в год. Кстати, в этом году белорусская скаутская организация отмечает 30-летие.