Большинство учреждений образования Витебской области уже получили паспорта готовности

11 Августа 2018

Большинство учреждений образования Витебской области уже получили паспорта готовности

Триста пятьдесят школ и более четырехсот детских садов распахнут свои двери в новом учебном году в северном регионе страны. За парты сядут более ста десяти тысяч школьников. Из них одиннадцать тысяч - первоклассники. Пока дети вместе с родителями готовятся к первому звонку, в школах завершается подготовка к новому учебному году. Кстати, большинство учреждений образования Витебской области уже получили паспорта готовности. Моя коллега Марина Романовская прошлась по обновленным классам и коридорам.

Впечатления самые приятные. При подготовке к учебному году в первую очередь обращалось внимание на ремонт крыш, фасадов, инженерных сетей. Лоск наводят и на территории школ. Поподробнее - в сюжете (видео). 

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