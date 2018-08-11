Большинство учреждений образования Витебской области уже получили паспорта готовности

Триста пятьдесят школ и более четырехсот детских садов распахнут свои двери в новом учебном году в северном регионе страны. За парты сядут более ста десяти тысяч школьников. Из них одиннадцать тысяч - первоклассники. Пока дети вместе с родителями готовятся к первому звонку, в школах завершается подготовка к новому учебному году. Кстати, большинство учреждений образования Витебской области уже получили паспорта готовности. Моя коллега Марина Романовская прошлась по обновленным классам и коридорам.

Впечатления самые приятные. При подготовке к учебному году в первую очередь обращалось внимание на ремонт крыш, фасадов, инженерных сетей. Лоск наводят и на территории школ. Поподробнее - в сюжете (видео).