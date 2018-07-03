В этом году зрители увидят почти полсотни воздушных судов. Большинство самолетов и вертолетов поднимутся в небо с военного аэродрома в Мачулищах. Еще 8 бортов Военно-космических сил России присоединятся к основному звену уже в воздухе.

Кстати, впервые пилоты полетят на разных скоростях. Как рассказали нам сами асы, полет будет максимально зрелищным и эффектным.

В эти минуты идут последние приготовления перед взлетом.

Рассказывает Юрий Шевчук.

Андрей Лукьянович не изменяет своей традиции вот уже 30 лет - перед взлетом обязательно здоровается с самолетом и только после этого поднимается на борт. Ил-76, или как его называет сам пилот "Ильюша", самое большое воздушное судно, которое будет представлено на параде. Поэтому неудивительно, что за штурвалом настоящий ас. Если сложить все часы, которые командир 50-й смешанной авиабазы провел в воздухе, в общей сложности получится почти полгода.

На случай, если что-то подобное произойдет перед вылетом на парад, на аэродроме есть резервная техника. Но здесь каждый уверен не только в себе, но и в своем крылатом друге. Быть может, именно от этого летчики столь суеверны. Ведь все, что зависело от них, они уже сделали: баки заправлены, ЦУ получены, маршрут выстроен. Но рисковать лишний раз никому не хочется, поэтому нам с трудом удалось найти пилота для интервью. Приметы есть приметы.

Исключение Александр Королев сделал, но из кабины вертолета на всякий случай все-таки вышел. Ми-8, на котором полетит пилот, открывает парад, поэтому права на ошибку быть не может.

После осмотра техники пилоты занимают места за штурвалами. Двигатели запущены, до пролета над стелой "Минск - город-герой" их отделяет чуть больше 10 минут лета.

До взлета остаются считанные мгновения. Первые машины уже заходят на взлетно-посадочную полосу. Остальные пилоты пока ждут команды. Все 38 самолетов и вертолетов должны подняться в небо ровно за 13 минут.

Еще 8 воздушных судов Военно-космических сил Российской Федерации присоединятся к основному звену уже в воздухе. Организаторы парада умышленно сделали так, чтобы представительство вертолетов и самолетов на параде было примерно одинаковым, а полет стал по-настоящему эффектным.

В небе над Минском звено авиационной техники проведет чуть больше получаса. Этого времени пилотам должно хватить не только для того, чтобы принять участие в параде, но и вернуться на базу.