Больше вечнозеленых деревьев в лесах Минской области

В питомнике лесничества Червенского района специалисты начали выращивать кедр. Семена хвойных из Сибири добыли из настоящей кедровой шишки. Кедр оказался нетребовательным, хотя белорусский климат для этого дерева считается мягким. Когда саженцы подрастут, их пересадят в местный дендропарк. Вообще же проводить ботанические эксперименты специалисты получили возможность после реконструкции питомника - построили теплицы и наладили систему автоматического полива рассады.

Сейчас в питомнике выращивают преимущественно посадочный материал для лесов своего района - сосны, ели, ясени, клены и липы. Недавно приступили к разведению декоративных растений.