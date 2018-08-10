Более ста десяти тысяч школьников сядут за парты в новом учебном году в Витебской области

Для одиннадцати тысяч из них школьный звонок прозвучит впервые. С июля в регионе организована расширенная продажа товаров для учащихся. Впереди - большие ярмарки. Отметим, в новом учебном году двери в области откроют триста пятьдесят школ, большинство уже получили паспорта готовности.

Сергей Орехов, замначальника главного управления по образованию Витебского облисполком: "Приведены в готовность школьные стадионы, укреплено оборудование, приобретен спортивный инвентарь. Для организации подвоза учащихся к местам обучения и воспитания к первому сентября у нас будет как минимум 22 автобуса новых. Всего в прошлом году в подвозе детей было задействовано в 267 школьных автобусов".

После капитального ремонта откроется и областной Дворец творчества детей и молодежи.