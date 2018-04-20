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Более семи с половиной миллионов рублей заработали белорусы на республиканском субботнике
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22 Апреля 2018 12:01

Более семи с половиной миллионов рублей заработали белорусы на республиканском субботнике

Часть средств направят на закупку оборудования для больницы скорой медицинской помощи.

Три миллиона человек внесли свою трудовую лепту в общее дело: простые граждане, представители аппарата Совмина, руководители областных, городских и районных исполкомов, депутаты, общественные деятели и спортсмены. Причем многие отправились на малую родину.

  

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