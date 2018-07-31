Более полумиллиона пассажиров за июль! Рекорды Belavia и Национального аэропорта

Более полумиллиона пассажиров за июль! Новый рекорд у главной воздушной гавани Беларуси. Впервые в истории Национальный аэропорт Минск за неполный месяц принял такое количество человек. Всего же с начала года его услугами воспользовались почти два с половиной миллиона человек. А на днях Belavia установила свой рекорд. За сутки авиакомпания перевезла 15 с половиной тысяч пассажиров. А за весь июль цифра превысит 400 тысяч. Десять лет Белавиа не перевозила столько за год. И можно ждать новых рекордов, благодаря 30-дневному безвизовому режиму. Он действует в Беларуси для путешественников, которые прибывают через Национальный аэропорт Минск.