Более 9-ти тысяч новобранцев белорусской армии принимают сегодня военную присягу

16 Декабря 2017 09:06

По этому случаю в соединениях и воинских частях Беларуси пройдут торжественные мероприятия. Клятву на верность Родине в этот день дадут более 7-ми с половиной тысяч призывников срочной службы и более полутора тысяч резервистов. Самая масштабная церемония военной присяги пройдет в 72-ом объединенном учебном центре под Борисовом. В мероприятиях примут участие представители Министерства обороны, местных органов власти, общественных организаций, родные и близкие военнослужащих.