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Более 9-ти тысяч новобранцев белорусской армии принимают сегодня военную присягу
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16 Декабря 2017 09:06

Более 9-ти тысяч новобранцев белорусской армии принимают сегодня военную присягу

По этому случаю в соединениях и воинских частях Беларуси пройдут торжественные мероприятия. Клятву на верность Родине в этот день дадут более 7-ми с половиной тысяч призывников срочной службы и более полутора тысяч резервистов. Самая масштабная церемония военной присяги пройдет в 72-ом объединенном учебном центре под Борисовом. В мероприятиях примут участие представители Министерства обороны, местных органов власти, общественных организаций, родные и близкие военнослужащих.

  

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