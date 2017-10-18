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Более 500 участников со всего мира соберет Первый белорусский философский конгресс
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18 Октября 2017 08:04

Более 500 участников со всего мира соберет Первый белорусский философский конгресс

Он открывается сегодня в Минске и станет одним из самых крупных форумов Года науки. Президент Александр Лукашенко направил приветствие участникам конгресса. На завтра запланировано открытие при Академии наук Белорусско-китайского центра философии и культуры.

  

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