Более 500 участников со всего мира соберет Первый белорусский философский конгресс

18 Октября 2017 08:04

Он открывается сегодня в Минске и станет одним из самых крупных форумов Года науки. Президент Александр Лукашенко направил приветствие участникам конгресса. На завтра запланировано открытие при Академии наук Белорусско-китайского центра философии и культуры.