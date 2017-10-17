17 Октября 2017 15:26

Более 40 тысяч человек прибудут в Минск во время проведения II Европейских игр. Это спортсмены, тренерский штаб, судьи, представители официальных делегаций стран-участниц, журналисты, болельщики. При размещении гостей будут задействованы все имеющиеся в Минске гостиницы - а их в городе 50. Некоторые объекты для размещения спортсменов пока на стадии строительства. В этом списке и 25-этажное здание в Студенческой деревне, рассчитанное на 1800 человек.

Болельщики и волонтеры, которые приедут на Евроигры, смогут разместиться и в свободных общежитиях, санаториях и детских оздоровительных лагерях. Будет организована обязательная доставка к местам соревнований.