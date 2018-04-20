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Богомолы поселились в квартире жительницы Могилева
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21 Апреля 2018 15:39

Богомолы поселились в квартире жительницы Могилева

Выяснилось, что появились они на свет, благодаря подарку, преподнесенному хозяйке на праздник 8 Марта, - ветке мимозы. Полагают, что именно на ней были личинки насекомого. Ветку женщина поместила в бывший аквариум, чтобы новые "жильцы" не разбегались по комнатам. Однако и сегодня продолжает собирать насекомых со стен и потолка.

С потеплением богомолов планируют выпустить в природу.  

  

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