Богомолы поселились в квартире жительницы Могилева

21 Апреля 2018 15:39

Выяснилось, что появились они на свет, благодаря подарку, преподнесенному хозяйке на праздник 8 Марта, - ветке мимозы. Полагают, что именно на ней были личинки насекомого. Ветку женщина поместила в бывший аквариум, чтобы новые "жильцы" не разбегались по комнатам. Однако и сегодня продолжает собирать насекомых со стен и потолка.

С потеплением богомолов планируют выпустить в природу.