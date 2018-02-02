Боевая дискуссия в "Клубе редакторов" в вечернем эфире на "Беларусь 1"

2 Февраля 2018 21:16

Сборная адвокатов стала абсолютным чемпионом Олимпиады в Сочи: никто еще не отвоевывал столько медалей за день.

Известные белорусские журналисты комментируют околоспортивные скандалы. А также драка в московском офисе "Комсомолки": когда поединок между журналистами станет олимпийской дисциплиной? Боевая дискуссия в "Клубе редакторов". Сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1".