Благотворительный марафон "Наши дети" продолжает шагать по Беларуси

6 Января 2018 15:05

Вице-премьер Василий Жарко в канун Рождества посетил Руденскую школу-интернат. Праздничный визит он фактически совместил с рабочей поездкой, поэтому первым делом вместе с министром образования Игорем Карпенко ознакомился с бытом и насущными проблемами учебного заведения. Здесь живут и учатся 125 воспитанников. Василий Жарко отметил, что только за минувшие четыре учебных года количество учеников сократилось на полсотни. Им удалось найти семьи или выпустить во взрослую жизнь.

Яркий новогодний утренник создал праздничное настроение не только воспитанникам, но и гостям школы-интерната. Традиционные представление, хоровод и песни запомнятся на всю жизнь. Важно, чтобы в ней первые самостоятельные шаги эти ребята делали уверенно.

Достучаться до родителей этих малышей порой очень тяжело. Из 125-ти воспитанников только одного забрали домой на зимние каникулы, а ведь четверть из них являются биологическими сиротами. Тем не менее, государство обеспечивает полную поддержку. Дети оканчивают среднюю школу, получают за это время профессиональную специальность, а после выпуска - жилье и трудоустройство. Лучшей оценкой господдержки является высокая степень социализации подростков в обществе.