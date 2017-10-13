Благоустройство столицы должно быть завершено к 1 ноября

11 Октября 2017 15:24

Сейчас в каждом районе города ведутся работы по ремонту детского оборудования, скамеек, остановочных павильонов. Завершается ремонт дорог и благоустройство территорий у жилых домов, уборка парков и скверов. А озеленители во время месяца наведения порядка традиционно высаживают деревья и кусты.

Присоединиться к уборке города приглашают и минчан. Всех желающих еженедельно ждут на традиционных субботниках.