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Благоустройство столицы должно быть завершено к 1 ноября
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11 Октября 2017 15:24

Благоустройство столицы должно быть завершено к 1 ноября

Сейчас в каждом районе города ведутся работы по ремонту детского оборудования, скамеек, остановочных павильонов. Завершается ремонт дорог и благоустройство территорий у жилых домов, уборка парков и скверов. А озеленители во время месяца наведения порядка традиционно высаживают деревья и кусты.

Присоединиться к уборке города приглашают и минчан. Всех желающих еженедельно ждут на традиционных субботниках.

  

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