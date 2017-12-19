Благотворительный праздник для подопечных Белорусского детского хосписа

18 Декабря 2017 15:24

Семьи из разных регионов нашей страны пригласили в столицу на итальянский Новый год. Участники не только познакомились с новогодними традициями этой страны, но и приготовили настоящую рождественскую пасту во время кулинарного мастер-класса. Настроение для маленьких гостей создавали при помощи фантазийного аквагрима.

Гостей праздника ждал спектакль по мотивам итальянской сказки и новогодние подарки.