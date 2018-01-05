6 Января 2018 12:04

Время рождественских чудес продолжается. В рамках благотворительного марафона "Наши дети" представители командования военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны посетили Ждановичский детский дом. Подопечные вместе с военными и воспитателями приняли участие в новогодней программе. Офицеры поздравили самых маленьких детей с праздниками и вручили подарки.

Благотворительный марафон "Наши дети" проходит по всей стране. Акция добрых дел продлится до 10 января.