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Благотворительный марафон "Наши дети" проходит по всей стране
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6 Января 2018 12:04

Благотворительный марафон "Наши дети" проходит по всей стране

Время рождественских чудес продолжается. В рамках благотворительного марафона "Наши дети" представители командования военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны посетили Ждановичский детский дом. Подопечные вместе с военными и воспитателями приняли участие в новогодней программе. Офицеры поздравили самых маленьких детей с праздниками и вручили подарки.

Благотворительный марафон "Наши дети" проходит по всей стране. Акция добрых дел продлится до 10 января.

  

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