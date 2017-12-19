Благотворительную акцию "Наши дети" приняли в Минской детской областной больнице

19 Декабря 2017 19:05

Праздник, который помогает даже выздороветь. Сегодня эстафету новогодней благотворительной акции "Наши дети" приняли в Минской детской областной больнице. Маленьким пациентам подарки привезли представители Белорусского детского фонда. А атмосферу праздника создали музыканты, сказочные персонажи и, конечно, главный волшебник Нового года.

Новогоднее настроение малышам сегодня дарили и артисты Белорусской хореографической гимназии-колледжа. На сцене представили балет "Щелкунчик". Во время праздника подарки и поздравления дети также получили от депутатов Палаты представителей Беларуси.