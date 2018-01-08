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Благотворительная акция "Рождественская елка - наши дети" по традиции стартовала на Святки
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8 Января 2018 19:06

Благотворительная акция "Рождественская елка - наши дети" по традиции стартовала на Святки

В столичный Свято-Духов кафедральный собор на встречу с Митрополитом Павлом пригласили детей из районов и областей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Благотворительная акция "Рождественская елка — наши дети" по традиции стартовала на Святки. Именно так называют 12 дней после Рождества. Ребята подготовили Митрополиту Павлу сувениры, сделанные вручную. Не без помощи взрослых испекли караваи по белорусским рецептам. Презентация каждого из районов прошла в сопровождении ансамбля народной музыки и песни из агрогородка Парохонск Пинского района. Коллектив исполнил полесский щедрик на белорусском, русском и украинском языках.

За 24 года акция объединила 49 000 детей. После благословения Митрополита ребята отправились в цирк. Многие оказались в Минске впервые. Курсанты Гомельского кадетского училища, юные артисты ансамблей и творческих коллективов, победители олимпиад стали зрителями зимней постановки "Новогодняя сказка". 

  

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