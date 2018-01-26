Общество
28 Января 2018 12:02
БГУ впервые в топ-500 Мирового вебометрического рейтинга университетов
За полгода ведущий вуз Беларуси поднялся на 19 позиций. Отметим, вебометрический рейтинг университетов составляют испанские аналитики дважды в год по таким критериям, как уровень научных публикаций и присутствие университетов в мировом интернет-пространстве.
Бессменными лидерами Мирового вебометрического рейтинга университетов остаются Гарвардский и Стенфордский университеты, а также Массачусетский технологический институт.
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