БГУ впервые в топ-500 Мирового вебометрического рейтинга университетов

28 Января 2018 12:02

За полгода ведущий вуз Беларуси поднялся на 19 позиций. Отметим, вебометрический рейтинг университетов составляют испанские аналитики дважды в год по таким критериям, как уровень научных публикаций и присутствие университетов в мировом интернет-пространстве.

Бессменными лидерами Мирового вебометрического рейтинга университетов остаются Гарвардский и Стенфордский университеты, а также Массачусетский технологический институт.