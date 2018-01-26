Главная>>Общество>>БГУ впервые в топ-500 Мирового вебометрического рейтинга университетов
Общество
RSS
БГУ впервые в топ-500 Мирового вебометрического рейтинга университетов
Скачать Поделиться

28 Января 2018 12:02

БГУ впервые в топ-500 Мирового вебометрического рейтинга университетов

За полгода ведущий вуз Беларуси поднялся на 19 позиций. Отметим, вебометрический рейтинг университетов составляют испанские аналитики дважды в год по таким критериям, как уровень научных публикаций и присутствие университетов в мировом интернет-пространстве.

Бессменными лидерами Мирового вебометрического рейтинга университетов остаются Гарвардский и Стенфордский университеты, а также Массачусетский технологический институт.

  

Другие новости

Пра надвор'е 27.01.2018 21:35 / Общество Пра надвор'е
Выходные вне эфира Выхадныя па-за эфірам 27.01.2018 21:30 / Общество Выходные вне эфира
Пра надвор'е Пра надвор'е 26.01.2018 21:30 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =