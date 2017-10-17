Общество
17 Октября 2017 12:07
БГУ на 21-ой строчке рейтинга лучших университетов стран Восточной Европы и Центральной Азии
Плюс 18 позиций. БГУ на 21-ой строчке обновленного рейтинга лучших университетов стран Восточной Европы и Центральной Азии. Авторы - британская компания QS - оценивали вузы по 9 критериям. Для БГУ выигрышными стали академическая репутация, отзывы работодателей, соотношение числа студентов к количеству преподавателей. Первую строчку рейтинга занял МГУ имени Ломоносова. На втором месте - Новосибирский госуниверситет. На третьем - старейший вуз Эстонии – Тартуский университет. Стоит отметить, что из более чем 2 тысяч 900 вузов региона в рейтинге оказались лишь три сотни. Кроме БГУ, в списке еще три белорусских альма-матер: Национальный технический университет, БГУИР и Гродненский университет имени Янки Купалы.
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