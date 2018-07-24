Безвизовый въезд для болельщиков II Европейских игр будет действовать с 10 июня по 10 июля 2019 года

Как только что стало известно, подписан указ, который устанавливает безвизовый въезд в Беларусь для участников, официальных представителей, организаторов Игр с 20 мая по 10 июля 2019 года. А также для иностранных туристов с 10 июня по 10 июля 2019 года по аккредитационным картам или билетам на спортивные соревнования. Указом предоставлены льготы для дирекции Европейских игр, организаций различной формы собственности и иностранных граждан, привлекаемых для подготовки соревнований.