Безвизовым режимом въезда в Беларусь воспользовались более 75 тысяч иностранцев

18 Декабря 2017 19:00

Ежедневно на территорию страны прибывают от одной до полутора тысяч иностранных граждан в рамках этого режима. Абсолютное большинство из них соблюдает установленные сроки безвизового пребывания. Об этом сегодня сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. Представитель ведомства подчеркнул, что госорганами подготовлен законопроект о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

"Мониторинг указа показал, что значительных миграционных или иных угроз для нашего государства от таких преференций в отношении иностранных граждан не представляется. И в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о том, чтобы продлять срок безвизового режима или оставлять 5 дней пребывания".

В следующем году МВД планирует реализовать целый ряд административных процедур в отношении иностранцев. Также планируется развивать стратегическое сотрудничество, в первую очередь с Россией и странами Евросоюза. Соглашение о помощи Беларуси в области борьбы с незаконной миграцией уже подписано и вступает в силу в этом году.