Безопасность в местах массового скопления людей - в центре внимания столичной ГАИ и спасателей

5 Апреля 2018 15:13

Сегодня спецслужбы провели рейд в одном из крупных торговых центров Московского района Минска. МЧС и ГАИ проверили, насколько оперативно и без помех пожарная машина может подъехать ко входу в здание. Не обошлось без нарушений: спецслужбы принудительно эвакуировали автомобиль, припаркованный не по правилам.

Такие же проверки спецслужбы в эти дни проводят в каждом районе столицы.