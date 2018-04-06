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Безопасность в местах массового скопления людей - в центре внимания столичной ГАИ и спасателей
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5 Апреля 2018 15:13

Безопасность в местах массового скопления людей - в центре внимания столичной ГАИ и спасателей

Сегодня спецслужбы провели рейд в одном из крупных торговых центров Московского района Минска. МЧС и ГАИ проверили, насколько оперативно и без помех пожарная машина может подъехать ко входу в здание. Не обошлось без нарушений: спецслужбы принудительно эвакуировали автомобиль, припаркованный не по правилам.

Такие же проверки спецслужбы в эти дни проводят в каждом районе столицы.

  

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