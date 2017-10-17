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Бесплатный вай-фай тестируют в общественном транспорте Минска
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17 Октября 2017 15:29

Бесплатный вай-фай тестируют в общественном транспорте Минска

Неограниченный доступ в Интернет - в столичных автобусах тестируют бесплатный вай-фай. Подключиться к сети Интернет смогут пассажиры автобусов № 100, 1 и 300 - это скоростной экспресс, который курсирует от центрального автовокзала до Национального аэропорта. Сейчас вай-фай работает в некоторых автобусах в тестовом режиме. Предприятие Минсктранс проводит конкурс по выбору компании-подрядчика, которая поставит необходимое оборудование в транспорт. Результаты озвучат в конце месяца.

  

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