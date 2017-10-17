Бесплатный вай-фай тестируют в общественном транспорте Минска

17 Октября 2017 15:29

Неограниченный доступ в Интернет - в столичных автобусах тестируют бесплатный вай-фай. Подключиться к сети Интернет смогут пассажиры автобусов № 100, 1 и 300 - это скоростной экспресс, который курсирует от центрального автовокзала до Национального аэропорта. Сейчас вай-фай работает в некоторых автобусах в тестовом режиме. Предприятие Минсктранс проводит конкурс по выбору компании-подрядчика, которая поставит необходимое оборудование в транспорт. Результаты озвучат в конце месяца.