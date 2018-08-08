Бесперебойный Wi-Fi и стабильный 3G в Беларуси обещают пассажирам поездов ко II Европейским играм

Быстрее. Выше. Надежнее... Беларусь ко II Европейским играм улучшает качество мобильной связи. Очередной проект накануне связал компанию Velcom и Белорусскую железную дорогу. Партнеры вместе обещают пассажирам бесперебойный Wi-Fi и стабильный 3G на самых главных железных артериях. Сигнал станет лучше и в гостиницах, на автомагистралях и погранпереходах. Новый сервис протестировала и наша съемочная группа.

Что было до? Wi-Fi на этом пути между Минском и Гомелем "ловили" еще в 2016-м. А вот с устойчивой мобильной связью возникали вопросы. Любая преграда (будь то лесополоса или высокая скорость поезда) - и просмотр интернет-страничек нередко заканчивался обрывом связи. Но мы-то уже вовсе не на старте развития сотовых сетей, говорит оператор. Вариант "тут работает, а там не работает" пассажирам совсем не нравится.

Velcom уверяет: неудобство исправят. Wi-Fi будет безотказным, а прием 3G уверенным! В помощь - ноу-хау специально для вагонов. Антенны - на крышу, в салон - усилители сигнала. Чтобы работало без сбоев. Так пока лишь в пилотном составе на пути в Гомель. Но к началу Европейских игр к проекту присоединят еще 17 составов.

"Ловить" Wi-Fi те, кто путешествует поездом, смогут не во всех электричках. Доступ откроют первым делом для вагонов бизнес-класса. Это небезызвестный "Штадлер". И порядка двух десятков поездов этой швейцарской марки. Но надо сказать, сегодня они "закрывают" без малого все основные направления в стране.

Так, бесплатный Интернет будет у тех, кто направляется в Бобруйск, Жлобин, Барановичи, Оршу. В поддержку проекта вдоль магистралей построят полсотни новых "вышек". Всего же к Европейским играм связь планируют улучшить на сотне объектов.

Между тем, Wi-Fi в поездах будет не только в региональном сообщении. А это, кстати, перспектива начала следующего года. В лучшем случае - даже конца нынешнего. Ведь чтобы сделать апгрейд, каждый состав временно отстраняют от движения. Тем, кто ограничен рамками столицы и городов-спутников, Интернет тоже предложат.

Что важно, подключаться бесплатно смогут не только абоненты Velcom. Wi-Fi будет для всех, у кого телефон с возможностью выхода в Сеть. Авторизация также для всех едина - нужно всего-то отправить СМС. Этот проект для Velcom один из самых важных: компания - официальный оператор связи II Европейских игр. "Подтянуть" качество сигнала - значит, обеспечить гостям возможность всегда быть онлайн! Сегодня это синоним комфортных путешествий.

Устойчивый сигнал, к слову, это гарант развития еще и других сервисов. Теперь в дороге не откажет и платежный терминал. А значит, рассчитаться по карте на пути в Гомель или Брест сможет любой пассажир белорусской "железки".