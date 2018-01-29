Белый аист остался зимовать в Дрогичинском районе

29 Января 2018 21:18

Любопытный случай произошел в Дрогичинском районе. Здесь остался зимовать белый аист. Всю осень пернатый скитался по окрестным деревням, но когда ударили морозы, едва не погиб. Ослабленную птицу обнаружили строители. Теперь аист живет в деревянной избе, греется у деревенской печи и питается по расписанию. Виктория Потоня о чудесном спасении.

На птичьем дворе этого музея-усадьбы недавно появился необычный постоялец. По соседству с фазанами, утками и индюками поселился белый аист. Птица не улетела на юг, а осталась зимовать. Сотрудники музея говорят: ослабленного аиста к ним привезли. Но аппетит у Яши оказался хорошим. Сейчас он идет на поправку.

Удивительно, что людей аист не боится, весьма дружелюбный и благодарный. Сам идет в руки. Практически домашний питомец. Ведь именно люди спасли птицу, которая не смогла улететь к Средиземному морю, от неминуемой гибели.

Аист остался зимовать ближе к людям, вблизи деревни Осовцы. Держался местной фермы. Тем более что здесь работала строительная бригада, возводила склад. Именно строители первыми и обнаружили ослабленную птицу.

Аист скитался по окрестностям с осени. Строители признаются, иногда даже подкармливали одинокого пернатого. Кто рыбой угостит, кто кусочком сала. На несколько недель бригаду перебросили на другой объект, они не виделись с Яшей. А когда вернулись, обнаружили обессиленного аиста. Бедняга уже не стоял на ногах, едва полз.

Сейчас аист чувствует себя лучше. Завтракает и обедает по расписанию, устраивает банные процедуры и даже пытается взлететь. По словам орнитологов, птица могла остаться зимовать в Беларуси из-за нехватки энергии, которая необходима для длительного перелета. Впрочем, в последнее время все больше аистов остается на зимовку.

Виктор Демянчик, замдиректора Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:

"Природа тоже экспериментирует, потому что сезоны зимние стали относительно мягкие. Уже много случаев успешной зимовки аистов. Причем, без всяких хворей и патологий. Аист возле мелиоративных каналов, если не замерзает вода, берега не покрываются льдом и снегом, вполне благополучно перезимует".

Яша останется зимовать на этноусадьбе. Здесь его уже успели полюбить. Специалисты говорят, у такого прирученного аиста есть все шансы создать пару и жить без помощи людей. Но это уже будет следующей весной.