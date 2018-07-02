Белтелерадиокомпания покажет военный парад войск Минского гарнизона в прямом эфире

2 Июля 2018

Качественную и оперативную картинку обеспечит. Отметим, что наблюдать за грандиозным действом впервые смогут и наши соседи - сигнал будет получать телеканал "Россия-24", который покажет все в прямом эфире. В пеших парадных расчетах примут участие около 4 тысяч военнослужащих. Впервые в строю пройдут учащиеся специализированных лицеев и кадетских корпусов. Ребята из всей страны будут представлять сводную роту. Несмотря на то, что многим из них нет еще 18, будущие офицеры с мая оттачивают шаг на плацу Минской военной комендатуры. Владимир Королев - о дебютантах военного парада.

В пеших парадных расчетах примут участие около 4 тысяч военнослужащих

Вот так за несколько минут до репетиции на плацу сводный расчет кадетских училищ, специализированных лицеев и кадетских корпусов оттачивают первый шаг. Сводный расчет собран из ребят из всей Беларуси. Такая пешая колонна сформирована впервые, курсанты признаются: дебют накладывает повышенную ответственность.

В пеших парадных расчетах примут участие около 4 тысяч военнослужащих

Сами участники говорят: подготовка к торжеству - дело сложное. Но никакие изнуряющие тренировки не запомнятся так, как грациозная чеканка шага в самом сердце белорусской столицы на главном параде страны. 

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