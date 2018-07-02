Белтелерадиокомпания покажет празднование Дня Независимости в прямом эфире

Начало парада у стелы "Минск - город-герой" начнется завтра в 10:00. Организаторы действа обещают незабываемые впечатления - это стоит увидеть своими глазами! Впрочем, с земли и воздуха за всем происходящим можно будет наблюдать и у телеэкранов. Качественную и оперативную картинку обеспечит Белтелерадиокомпания. Кроме того, с самого утра на нашей кнопке заработает инфоканал. В эпицентре торжества развернется выездная студия Агентства теленовостей. Впрочем, обо всем по порядку расскажет наш корреспондент Анастасия Бенедисюк.

Такого вы еще точно не видели! С земли и воздуха - 23 камеры! Покажем парад с крыла самолета и кабины вертолета, зафиксируем неподдельные эмоции молодого танкиста (его дед - сапер - дошел до Берлина).

Настраиваемся показать все самое лучшее, стремимся к идеалу. Или как, к примеру, впервые тянут ногу. И ведь на каблуках - почти двести девушек. И вот еще дебютанты! Отряд почетного караула Народно-освободительной армии Китая. К почетной миссии и подход ответственный. Они приехали неделю назад, как раз к генеральной репетиции: каждый шаг выверен по сантиметру.

Здесь нет незначительных деталей, вместе они и есть полная картина главного праздника. Парад растянется на три километра, камеры будут по всему периметру. Ко Дню Независимости большая команда Белтелерадиокомпании готовилась с армейской закалкой. Работу за кадром оттачивали параллельно с тренировками парадных коробок на плацу.

ПТС "Александрина" - ей нет аналогов в Восточной Европе. Машина оснащена монтажной станцией, а значит уже завтра журналисты АТН буквально "с колес" обо всем и первыми на Первом. И что немаловажно - впервые в HD-качестве.

Таким образом, задействованы будут сразу две ПТС. Вторая - у гостиницы "Планета". Там, буквально в десятках метров от парада развернется выездная студия. Собирать ее начали сегодня: дождь не помеха. Этот формат общения в прямом эфире с участниками праздника - ветеранами, спортсменами и артистами - зарекомендовал себя еще в прошлом году.

Тогда, кстати, многие зрители предпочли выйти из дома и устроить телепросмотр в эпицентре торжеств, прямо в сердце Минска.

Ведущие выездной студии Юлия Перцова и Евгений Перлин то и дело будут подключать к эфирному микрофону и коллег на Макаенка, 9 Полину Шубу и Сергея Луговского. Общаться будут через вот этот огромный экран - он собран из 860 модулей (картинка обещает быть живой). А в эти минуты, пользуясь журналистской терминологией, здесь трактуются - проверяют связь между двумя студиями.

Из этой же студии слово будут передавать и корреспондентам АТН. С прямыми включениями из колонны военной техники, из парков и скверов, от салютных установок и концертных площадок. Технические возможности позволяют выводить на экран картинку сразу с нескольких точек. Оперативные новости нон-стоп - будет оперативно!