Общество
6 Января 2018 15:10
Белтелерадиокомпания по традиции будет освещать Рождественские богослужения
Сегодня сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" праздничное богослужение из Минского Свято-Духова кафедрального собора.
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