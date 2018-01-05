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Белтелерадиокомпания по традиции будет освещать Рождественские богослужения
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6 Января 2018 15:10

Белтелерадиокомпания по традиции будет освещать Рождественские богослужения

Сегодня сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" праздничное богослужение из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

  

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