Белпочта приглашает выбрать лучшую почтовую марку - 2017

25 Января 2018 18:10

В опросе можно принять участие с 29 января и до 28 февраля на сайте национального оператора почтовой связи. К выбору в этом году 54 марки и наборы, посвященные классикам отечественной литературы, 500-летию белорусского книгопечатания, юбилеям городов и историческим событиям.

В прошлом году победителем стал почтовый блок "Пчеловодство в Беларуси". На международном конкурсе в Австрии он занял 8-е место.