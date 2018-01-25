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Белпочта приглашает выбрать лучшую почтовую марку - 2017
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25 Января 2018 18:10

Белпочта приглашает выбрать лучшую почтовую марку - 2017

В опросе можно принять участие с 29 января и до 28 февраля на сайте национального оператора почтовой связи. К выбору в этом году 54 марки и наборы, посвященные классикам отечественной литературы, 500-летию белорусского книгопечатания, юбилеям городов и историческим событиям.

В прошлом году победителем стал почтовый блок "Пчеловодство в Беларуси". На международном конкурсе в Австрии он занял 8-е место.

  

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