Белорусы, заняв первое место, выходят в финал конкурса "Снайперский рубеж"

Это испытание Международных армейских игр проходит в Брестском районе. В полуфинале участвовали команды из восьми стран. Солдаты выполнили семь упражнений, среди которых стрельба по движущимся мишеням, отход группы из-под обстрела, стрельба с напарником в ночных условиях. Все элементы предусматривали ограничения по времени и количеству боеприпасов, кое-где нужна была физическая нагрузка. К примеру, в одном из упражнений каждый промах участника был чреват забегом за дополнительными боеприпасами. А на другом рубеже, выполняя отход, за каждую непораженную мишень нужно было пронести ящик весом 80 килограммов, а после отстреляться из автомата.

В финале конкурса за звание лучшей снайперской команды вместе с белорусами поборются представители Казахстана, России и Китая.