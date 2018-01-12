Общество
14 Января 2018 09:24
Белорусы встретили старый Новый год
Белорусы сегодня по славянской традиции встретили старый Новый год. И уже по традиции эта ночь была волшебной в Большом театре. Праздничный бал собрал сотни гостей. Музыка не смолкала до самого утра - участники кружились в вихре танцев. Изучать движения и фигуры вальса, мазурки, кадрили, контрданса, польки обладатели билетов начали еще в ноябре. Организаторы нынешнего бала порадовали новшеством - "Арт-квестом", состоящим из четырех туров: мастер-класса по выпечке, загадок фокусника; еще два этапа для любителей балета - викторина и настоящий пиратский уголок с бутафорией из постановки "Корсар". Новинкой этого сезона стал и бал-маскарад.
Другие новости
14.01.2018 15:06 / Общество Гололед и до 14 градусов мороза прогнозируют белорусские синоптики
14.01.2018 09:07 / Общество О главном за неделю – в "Главном эфире"
13.01.2018 21:30 / Общество Пра надвор'е
13.01.2018 15:36 / Общество У верующих продолжаются колядки
13.01.2018 15:28 / Общество "Поцелуй и проезжай"
13.01.2018 15:26 / Общество В Гомеле построена первая многоэтажка с детским садиком на первом этаже
13.01.2018 15:19 / Общество В Гродно создана интерактивная карта с сотнями музеев и экспозиций
13.01.2018 15:06 / Общество В Минске прошел рождественский праздник "Духовность семьи - благосостояние граждан"
13.01.2018 12:04 / Общество Старый Новый год. Самое время вновь загадывать желания
13.01.2018 09:10 / Общество Морозы усилятся, но снега пока ждать не стоит
13.01.2018 09:09 / Общество До полудня руководители госорганов выйдут на прямую телефонную связь
13.01.2018 09:01 / Общество Все новости недели - завтра в "Главном эфире" в 9 вечера
12.01.2018 21:27 / Общество Пра надвор'е
12.01.2018 21:17 / Общество С сегодняшнего дня ремесленникам в Беларуси упростили работу
12.01.2018 19:06 / Общество История настоящего подвига
12.01.2018 18:05 / Общество В Минске будет временно ограничено движение на участке проспекта Дзержинского
12.01.2018 17:04 / Общество Белорусские ремесленники могут продавать свои изделия через Интернет, в мастерских и удаленно
12.01.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 13 января