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Белорусы встретили старый Новый год
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14 Января 2018 09:24

Белорусы встретили старый Новый год

Белорусы сегодня по славянской традиции встретили старый Новый год. И уже по традиции эта ночь была волшебной в Большом театре. Праздничный бал собрал сотни гостей. Музыка не смолкала до самого утра - участники кружились в вихре танцев. Изучать движения и фигуры вальса, мазурки, кадрили, контрданса, польки обладатели билетов начали еще в ноябре. Организаторы нынешнего бала порадовали новшеством - "Арт-квестом", состоящим из четырех туров: мастер-класса по выпечке, загадок фокусника; еще два этапа для любителей балета - викторина и настоящий пиратский уголок с бутафорией из постановки "Корсар". Новинкой этого сезона стал и бал-маскарад.

  

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