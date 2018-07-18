Белорусы стали покупать больше автомобилей

Статистика официальных дилеров за полгода говорит о росте в 70 %. Если же учесть реализацию машин по всем каналам, то цифра будет еще весомее. Эксперты объясняют такой всплеск ростом доходов граждан и доступностью кредитов. Но самый значимый фактор - снижение цен на легковушки, связанное с заметным укреплением белорусского рубля к российской валюте. Сегодня более 80 % общих продаж дилеров формируют машины, ввозимые из России. Немалый вклад в статистику принесло и белорусское производство под Борисовом. "Джили" закрепился в топ-10 самых популярных у белорусов автомобильных марок.

Расширение модельного ряда позволит белорусскому производителю еще больше упрочить свои позиции на рынке. Ожидается, что "Джили" прирастет еще на 50 %.